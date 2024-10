Tartu haridusfestival keskendub uutele väljakutsetele

Raatuse kooli õpetajad tutvustavad uut õppeplatvormi keeleõpetajatele

Kolmapäeval on Tartu haridusfestivali üheks tähelepanuväärsemaks sündmuseks Tartu Raatuse Koolis kell 11 algav õpiüritus «BiblioLingua - uus, põnev ja koheselt rakendatav tööriist igale keeleõpetajale!», kus tutvustatakse värskelt valminud veebipõhist õppeplatvormi.

BiblioLingua on Erasmus+ projekti raames loodud platvorm, mille töötasid välja kuue riigi õpetajad. Projekti käigus testiti ja täiendati tööriistakasti erinevates koolides, et see sobiks erineva taseme ja vajadustega õpilastele.

«Tegemist on mitmekülgse ja kasutusvalmis tööriistaga, mis on mõeldud keeleõpetajatele igapäevaseks kasutamiseks,» selgitas projekti üks eestvedajaid, Raatuse kooli inglise keele õpetaja Aire Rillo.

Mailiis Meitsar, samuti Raatuse kooli inglise keele õpetaja ja ürituse kaasjuht lisas, et platvorm sisaldab e-raamatukogu, kus õppematerjalid on koostatud kolmel keeleõppe tasemel ja põhinevad Euroopa kirjandusklassikal. Eesti kirjandust esindab Oskar Lutsu «Kevade», mille tekstimaterjal nägi platvormil ilmavalgust just neil päevil ja pedagoogilised materjalid on samuti õige pea ilmumas.

«Lisaks on loodud raamatute ja autorite tausta avavad õpijuhised, mis sisaldavad ka olulisemat õpitavat sõnavara. Samuti tunnikavad, mida saab kasutada kas seotuna platvormil olevate e-raamatute sisuga või universaalsete ülesannetena, mis sobivad igale raamatule või tekstile,» rääkis Meitsar. «Projekti aktiivne tööperiood kestab 2024. aasta lõpuni ning selle aja jooksul on oodata veel mitmete põnevate materjalide avaldamist, kuid platvormi on õpetajatel juba täna võimalik oma tundides kasutada.»

Kuigi praegu on veebirakenduses võimalik kasutada kõige enam materjale inglise, aga ka eesti, prantsuse, slovakkia, hispaania ja itaalia keele õppeks, siis nii inglise- kui eestikeelsete juhiste abil saab igaüks luua just endale sobiva õppematerjali misiganes keele õppimiseks.

Üheks suureks potentsiaalseks BiblioLingua kasutajate sihtrühmaks terves Euroopas on kindlasti uussisserändajad ja nende lapsed, kes läbi keeleõppe saavad teha esmast tutvust ka Euroopa kirjandusklassikasse kuuluvate teoste ja nende autoritega. Keeleoskuse neljast põhioskusest peetakse just lugemisoskust keeleõppe vundamendiks.

«Tõepoolest, lugedes saavad õppijad luua tugevama sideme grammatikareeglitega, arendada keerukamat sõnavara, kasutada visuaalseid vihjeid mõistmaks keele struktuuri ja palju muud. Lugemine võib pakkuda erinevat mõistmise sügavust, mis omakorda võib aidata õppijal uurida konkreetse pärandi erinevad kultuurilisi aspekte,» võttis BiblioLingua ühe olulisema mõtte kokku seda projekti Raatuse koolis koordineeriv arendusjuht Rene Leiner.

BiblioLingua projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ programmi poolt.