Õpetajad: meilt oodatakse igas koolitunnis väikest imet

Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidt rõhutas, et organisatsioonikultuuri loomine, sh ajakasutuse juhtimine on juhtide ülesanne. «Kõik, mis koolis toimub, saab alguse organisatsioonikultuurist. Millist juhtimiskultuuri me kujundame? Kas me tegutseme lähtuvalt harjumuspärastest ent aegunud ja ebatõhusatest tegevusmustritest või söandame küsida, mis me üht või teist asja teeme.»

«Õpetajana on aeg üks meie kallimaid ressursse,» märkis Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis ettekandes. «Aega juurde me võtta ei saa, küll on meie võimuses teha teadlikke valikuid, kuhu oma aega kulutada. Õpetajal on professionaalne vastutus seista iseenda vaimse tervise eest. Oluline on hoida tasakaalus tööaeg, puhkus, iseenda areng ja õppimine.»

Poom-Valickis nentis, et vanade mustrite murdmine nõuab aega ja pingutust. «Enne, kui saame muutuste vilju lõigata, tuleb investeerida aega nende loomisesse.»

Otsida tuleb olulist

Mitmetest sõnavõttudest jäi kõlama, kui oluline on kiire päeva virrvarrist välja valida see tõeliselt tähtis ning tunnistada oma piiratust, et kõike, mis on hea ja õige, teha ei jõua. «Kui mu hauale kirjutatakse: «Siin puhkab mees, kes suutis vastata suurele osale oma e-mailidest», siis on see ilmselt tõsi,» muigas rektor Viik. «Püüdes ära teha kõiki asju, mida oleme harjunud tegema ja mis meie aja ära täidavad, jääme aga lõksu.»

Viik märkis, et ei mäleta eriti midagi oma koolipõlve õppeprogrammide sisust, mille omandamise rajale õpetajad neid innukalt suunata püüdsid. Küll aga mäletab ta õpetajaid. «Ma mäletan neid inimesi, armsaid ja vähem armsaid õpetajaid, mäletan millist eeskuju nad mulle andsid, kuidas meiega suhtlesid, kas nad mind märkasid, innustasid või pragasid, kuidas nad asjadesse suhtusid, mis tunnete ja emotsioonidega elasid ja suhtlesid. Mul on küll väga kahju, et neil niisuguste asjade jaoks aineprogrammi läbiviimise kõrvalt nii vähe aega jäi.»