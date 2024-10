Tuul Sepp räägib inauguratsiooniloengul inimtekkeliste keskkonnamuutuste mõjust loomadele

Inimtekkelised keskkonnamuutused on jõudnud maakeral pea kõikjale ning põhjustavad looduslike elupaikade ja populatsioonide kokkukuivamist. Metsik loodus on jäänud inimese kujundatud ruumi ja temaga seotud elustiku kõrval vähemusse. Et aidata peatada elurikkuse kriisi, on meil vaja paremaid teadmisi inimtekkeliste keskkonnamuutuste mõju kohta loomade tervisele. Tuul Sepp on kindel, et need teadmised peavad jõudma teadusmaailma elevandiluutornidest praktiliste otsuste tegijate ja laiema avalikkuseni senisest kiiremini. «Niikuinii otsib peaaegu iga teadlane vastust küsimusele, kuidas saab tema tehtav teadus maailma paremaks muuta,» ütles professor.