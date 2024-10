Ukraina soovib kasutada Eesti kogemust haridusreformide elluviimisel

Kallase sõnul andis Ukrainas käik kinnitust, et Eesti maailmatasemel haridusekspertiis on Ukraina hariduse reformimisel väga oodatud. «Kiievis leppisime kokku, et Eesti jätkab Ukrainas haridustaristu taastamist ning Eesti eksperdi akadeemik Jaak Aaviksoo abil käivitatakse ühiselt kõrghariduse reformid Ukrainas. Lisaks oli Ukrainal suur huvi alustada koostööd laste ja noorte vaimse tervise vallas, kus Eesti digilahendused on juba täna kasutusel paljudes Ukraina koolides ning lasteaedades. Töös on ka ühisprojektid Ukraina õpetajakoolituse ja kutsehariduse kaasajastamiseks ning uudse noortekeskuse loomiseks,» selgitas minister. «Täna, kus Eesti haridus on maailma tipus, on Ukrainas suur tung saada meilt ekspertiisi oma hariduse kaasajastamiseks ja digitaliseerimiseks.»

Minister avaldas tunnustust, et Ukrainas on jätkuvalt lootust ja jaksu sõja ajal ellu kutsuda suuri muutusi. «Oli eriti tore näha, et vaatamata sõjale on Ukrainas toimumas suured haridusreformid ja ülesehitus on hoo kätte saanud. Paraku saime ka ise õhuhäire käigus kogeda, kuidas toimub õppetöö varjendis. See on Ukraina laste ja noorte uus reaalsus, millega me ei tohi leppida. Venemaa tegevus on ebainimlik ning Eesti kohus on Ukraina võidule kaasa aidata,» sõnas Kallas.