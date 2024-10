Üle 300 haridusspetsi koguneb Tallinnasse õpetajaõppe hariduskonverentsile

Tänavuse juubelikonverentsi keskne teema on õpetajate ajakasutus ja selle tõhustamine. «Ehkki õpetajate süvenevas puuduses süüdistatakse sageli haridustöötajate madalat palka, näitavad uuringud, et õpetajatöö suurimaks valukohaks ja koolist lahkumise põhjuseks on hoopis üldine rahulolematus tööga, sealhulgas suur töökoormus,» selgitas Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis.

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni professor Eve Eisenschmidt nentis, et haridussüsteemis on rutiine, mida üks õpetajate generatsioon justkui pärandab järgmistele. «Teeme paljusid asju oma elus harjumusest. Me ei söanda küsida, miks asjad on nii, kuigi kõrvaltvaatajale tunduvad need tegevusmustrid ebaotstarbekad.»