Õpilased ja tudengid nõuavad piketil tasuta kõrghariduse säilitamist

Üliõpilaskondade liit peab tulemusstipendiume tudengitele oluliseks motivatsiooniallikas. «See väike toetus aitab tunnustada ja väärtustada õpingute käigus saavutatud tulemusi ning paljudel juhtudel ka lihtsalt ots otsaga kokku tulla. Arvestades seda, et tulemusstipendiumi summa on püsinud sama juba alates 2013. aastast, siis võiks eeldada, et valitsus asub inflatsiooni ja elukalliduse tõusu teerulli alla jäänud stipendiumit tõstma, kuid sellele vastupidiselt soovitakse tulemusstipendium täielikult kaotada,» kirjutas liit.

Üliõpilaskondade liit leiab, et tasuta kõrghariduse kadumisel on suur oht, et toimub ajude väljaränne põhjamaade suunas, kus on tasuta kõrgharidus ning tugev toetussüsteem. «See tähendaks vaikselt eestikeelse kõrghariduse ja teaduse hääbumist ning ühiskonna harituse vähenemist. See läheb aga otse vastuollu riigi strateegiaga, kus on sätestatud, et soovime, et pool elanikkonnast oleks kõrgharitud,» kirjutas liit.