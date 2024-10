TAI uurib õpilaste söömisharjumusi koolis

Uuringuga soovitakse välja selgitada õpilaste, koolijuhtide ja toitlustajate rahulolu koolilõuna ja selle pakkumisega. Uuritakse, kas ja kui tihti koolilõunat süüakse ja kui ei sööda, siis mis on selle põhjusteks. Lisaks soovitakse saada laiemat ülevaadet õpilaste söömisharjumustest koolis ja selle lähistel.

Uuring viiakse läbi üle kogu Eesti küsitledes 172 kooli 3., 6., 9. ja 12. klassi õpilasi, kooli juhtkonna esindajat ja toitlustajat. Uuring algab oktoobris ning esimesi analüüsi tulemusi on oodata kevadel.

Õpilaste jaoks on uuring anonüümne ning ka koolide ega toitlustajate nimesid ei avalikustata. Uuringul on olemas eetikakomitee luba.

Uuringu tulemused on oluliseks sisendiks leidmaks lahendusi koolide toidukeskkondade parendamiseks. Kuna õpilased veedavad koolis suure osa oma ajast, on koolides pakutav toiduvalik väga oluline õpilaste toitumisharjumuste mõjutaja, pakkudes sealhulgas võimalusi pikaajalisteks olulisteks ennetustegevusteks. Uuring on muu hulgas vajalik sotsiaalministeeriumile hetkeolukorra kaardistamiseks enne laste haridusasutuste toitlustamise määruse muutmist.

Laste ja noorte ülekaalulisus on Eesti ühiskonnas üha süvenev ning üha rohkem teadvustatav probleem. Avalik huvi erinevate meetmete, sealhulgas riiklike vastu probleemi lahendamiseks on suur ning uuringu tulemustel on oluline roll toetamaks selliste meetmete väljatöötamist ja rakendamist.

Viimane samalaadne uuring toimus enam kui kümme aastat tagasi, 2012.aastal.

TAI on väga tänulik kõikide valimisse sattunud koolide esindajatele, toitlustajatele ja õpilastele, kes on valmis omalt poolt panustama. Küsitluse täitmine aitab kaasa uuringu õnnestumisele ning koolitoitlustuse olukorrast põhjaliku ülevaate saamisele, et uuringu tulemustele tuginedes oleks võimalik koolitoitlustamist muuta paremaks.