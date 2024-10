Narva haigla töötajad hakkavad eesti keelt õppima

«Narva haigla töötajad on tublid, sest nad mõistavad suurepäraselt riigikeele õppimise vajadust, et Narvas saaksid meedikud teiste haiglate töötajatega ja meie haigla patsientidega eesti keeles suhelda. Tööandja ja koolitajad peavad neid selleks julgustama,» ütles Narva haigla nõukogu esimees Aleksei Jervgrafov.

«Narvalased reeglina ei vaja haiglas eestikeelset teenindamist, kuid meedikute erialane areng pole ilma eesti keelt oskamata võimalik, sest kõik erialateadmiste tõstmise kursused toimuvad eesti või inglise keeles,» selgitas Narva haigla juhatuse liige Üllar Lanno. «Tunnen head meelt, et ligi kolmandik tänavustest õppuritest alustab kõrgel B2 tasemel.»

«Noore põlvkonna arstid ja õed on Narvas väga tublid, kuid raskusi näeme kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel sündinutega,» tõdes keeleameti peainspektor Marge Mägi-Puss. «Mul on väga hea meel, et Narva haigla võttis meedikute keeleoskuse parandamise sihikindlalt ette, sest Narvas valitseb keelenõuete suhtes positiivne suhtumine, mis avaldub viisakas käitumises inspektoritega.»