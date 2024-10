Eestlased naasid tehisintellekti ideevõistluselt teise kohaga

Budapesti foorumilt saadud kogemus andis tüdrukutele kinnitust, et ideega ollakse õigel rajal. «See kogemus andis juurde tohutult motivatsiooni, et enda väärtuste ja visioonide nimel edasi töötada ning lavaesinemisest saadud emotsioon julgustas uute väljakutsete poole vaatama,» nentis tiimiliige Arina Sljusar.

Tänavuse võistluse esikoht läks Itaalia ja Soome tüdrukute tiimile, kelle idee keskendus ebavõrdsusele tervishoiu valdkonnas ja valediagnoosidele naistel. «Konkurents oli tihe ja iga riigi esindajad andsid endast parima ning seetõttu on eriti uhke tunne, et Eesti tüdrukute idee niivõrd kõrge koha saavutas. Tüdrukud tegid suurepärase esitluse ja nende idee pälvis väga positiive tagasiside,» sõnas Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor.

«Girls go circular» on Euroopa Liidu poolt rahastatud haridusprojekt, mille eesmärk on suurendada tüdrukute huvi STEM ja ITK valdkonna vastu. Programmi raames käsitletakse peamiselt ringmajanduse teemasid ning otsitakse lahendusi ühiskonna ja keskkonnaga seotud katsumustele. Programm on peamiselt suunatud 14-19-aastastele tüdrukutele, kuid osa on oodatud saama ka noormehed.