Esmakordselt toimub ainult tüdrukutele mõeldud töövarjupäev

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et tüdrukute töövarjupäev aitab murda iganenud soolisi stereotüüpe ning on õpetlik nii noorele kui ka juhile. «Eestis on naisi juhtivatel kohtadel vähe ja see ei muutu iseenesest. Nii et tüdrukute töövarjupäev on ühelt poolt põnev noortele - saab lähedalt näha, mida juhi töö endast kujutab. Samas aitab töövarjutamine noori eriala- või ametivalikul ning võiks võtta maha hirme juhtival positsioonil töötamise suhtes. Lisaks on see hea kogemus ka juhile, kuidas eeskujuna innustada ja julgustada noori oma unistusi täitma,» sõnas Sikkut.