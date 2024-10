Taas algab Vikipeedia terminivõistlus

See on Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste üliõpilastele ja töötajatele mõeldud artiklivõistlus, mille eesmärk on luua juurde ja täiendada eestikeelseid vikiartikleid.

Eelmisel aastal lisandus võistluse tulemusel eestikeelsesse Vikipeediasse 217 uut artiklit 24 osalejalt. Sellel aastal on soov mõlemat tulemust kahekordistada.

Terminiarenduses on oluline sammu pidada järjest kiiremini muutuva maailma vajadustega. Uute oskussõnade juurutamisel on peale erialateadmiste, terminiloomepõhimõtete tundmise ja laitmatu keeletaju vaja ka häid viise, kuidas uutest oskussõnadest teada anda. Ühe hea allikana on Eesti kõrgkoolid appi võtnud Vikipeedia, mis võimaldab teha eestikeelse terminivara senisest enam ühiskonnale kättesaadavaks.

Terminivõistlus kestab 10. detsembrini. Võistlustingimused leiab Vikipeediast terminivõistluse vikilehelt.

Wikimedia Eesti tegevjuhi Ivo Kruusamägi sõnul pakub Vikipeedia-põhine võistlus võimalust kaasata eestikeelsete artiklite väärtustamisse suuremat hulka inimesi ja aitab suurendada omakeelse oskussõnavara nähtavust. «Pole haruldane, et magistrant, doktorant, õppejõud või teadlane on pidanud oma töös esineva mõiste tähistamiseks mõne termini looma. Pärast töö kaitsmist või teadusartikli valmimist see aga sageli rohkem kasutamist ei leia. Harva läheb see käiku, veel harvem hakkab levima. Seepärast ongi väga tähtis mitte jätta tegevust pooleli, vaid ära teha viimane liigutus, mis aitaks küpsed ja kvaliteetsed terminid avalikkuse ette tuua,» ütles Kruusamägi.

Terminivõistlust korraldab MTÜ Wikimedia Eesti koos Eesti Keele Instituudi, Eesti Maaülikooli, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Korraldamist aitab rahastada haridus- ja teadusministeerium strateegilise partnerluse programmi kaudu Wikimedia Eestiga.

Novembris algab ka teadusteemaliste pikemate vikiartiklite võistlus ja toimub teadusteemaliste fotode korje. Nii on aasta lõpp Vikipeedias teaduse päralt.