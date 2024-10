Vaimse tervise päeval kõlab koolikella asemel tuntud näitlejate naer

Tuntud Eesti näitlejate naeru salvestused on pärit Eesti Rahvusringhäälingu raadioteatri arhiivist. Nende hulgas nii legendaarsete näitlejate isikupärast itsitamist kui ka noorema põlvkonna näitlejate lagistamist, mille ära tundmiseks peab olema tähelepanelik kõrv.

Tallinna Koolitervishoiu andmetel on ligi kaks kolmandikku õpilaste tervisemuredest seotud vaimse tervisega. Sihtasutuse vaimse tervise õe Eve Viilmaa sõnul on koolilaste sagedasemad kaebused seotud ärevuse, masenduse, unehäirete ja üksildustundega. «Vaimse tervise muredega õpilastel on võrreldes oma eakaaslastega kehvemad õpitulemused, rohkem koolist puudumisi ning ka suurem risk koolist väljalangemiseks,» märkis Viilmaa.

Alanud õppeaastast töötab Tallinna Koolitervishoid ridades kuus vaimse tervise õde, kes teevad igapäevaselt koostööd ligi 90 kooliõega. Sihtasutuse meeskonnal on vaimse tervise edendamisel olulisel kohal ennetustöö.

«Teadlikkuse kasvatamise kaudu saame luua eeldused heaks vaimseks terviseks. Nuputasime, kuidas tõmmata sellele olulisele teemale tähelepanu, ja leidsime, et naerul on selles eriline roll. Teame kõik, et naerul on positiivne mõju meie tervisele – see aitab suurendada vastupidavust ja vähendada stressi, samuti loob positiivsema ellusuhtumise. Seetõttu otsustasime vaimse tervise kuul keskenduda just naerule, et tuua rohkem rõõmu ja naeru meie igapäevasesse ellu,» selgitas Viilmaa.