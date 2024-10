Rakenduskõrgkoolid: välistudengite arvu langus tuleb pidama saada

«Samal ajal on meie naaberriigid valinud vastupidise suuna, Soomes on välistudengite arv kasvanud 60 ja Leedus 33 protsenti. Selline poliitika on mitte väline sund või paratamatus, vaid Eesti enese valik,» lisas Ernits.

Ernitsa sõnul leiavad Eesti rakenduskõrgkoolid, et lootmine ei ole strateegia - kõrghariduse, majanduse ja ühiskonna ees seisvatele väljakutsetele tuleb leida lahendused. «Teame kõik, et ühelt poolt on meil majanduslangus ja tööjõupuudus ning teiselt poolt kummitab vananeva rahvastiku vajadus sotsiaal-ja tervishoiuteenuste järele. Seepärast on oluline kokku leppida kõigile osapooltele vastuvõetavas ja Eesti huvidele vastavas talendipoliitikas ning tagada, et muutuksime taas avatud ja atraktiivseks riigiks,» selgitas Ernits.