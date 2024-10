Kristina Kallas kõrghariduse rahastusest: ega siin kellelgi kiireid ideid ei ole

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) rõhutas, et tegemist oli esimese arutelu ringiga ülikoolide, kõrgkoolide ja ettevõtjate esindajatega, selle kohta, et kõrghariduse rahastus aastast 2027 veidi langeb. «Enam tõusu ei ole ja meil ei ole võimalik sellise rahastusmudeliga ehk siis lausalise tasuta eestikeelse kõrghariduse rahastusega edasi minna. Me ei jaksa iga aasta 15 protsendi võrra seda tõsta. Ja lauaring selle koha pealt, et mis need kõrghariduse rahastamise eraraha kaasamise võimalused on,» lausus Kallas.