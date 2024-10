Maailma parim kõrgkool on brittide Oxford, mis on hoidnud esikohta rekordilised üheksa aastat järjest. Järgnevad kaks USA kõrgkooli, Massachusettsi tehnoloogiainstituut ja Harvard.

Times Higher Educationi (THE) ülemaailmsete suhete juht Phil Baty ütleb, et konkurents muutub iga aastaga tihedamaks ning Euroopa koolidele tuleb see ennekõike Aasiast, kus Mandri-Hiina ja Lõuna-Korea ülikoolid tõusevad eriti kiiresti. «Edetabelis koha säilitamine on järjest keerulisem. Euroopa ülikoolid peavad tegema veelgi rohkem tööd, kui nad soovivad säilitada oma positsiooni meie edetabeli kõrgemates astmetes,» ütles Baty.