Programmeerimishuvilised on oodatud lahtisele informaatikaolümpiaadile

Ülesannete keerukus varieerub suuresti, et pakkuda osalemisrõõmu ja eduelamust igal tasemel võistlejatele. Eelmisel aastal olid noorimad osalejad 4. ja 5. klassist. Parima tulemuse teinud noored konkureerivad Eesti esindusvõistkondadesse, et osaleda erinevatel rahvusvahelistel võistlustel.

Eesti informaatikaolümpiaad on toimunud juba alates 1987.-1988. õppeaastast ja sellel on osalenud sellised tuntud tarkvaraarendajad ja IT-eksperdid nagu näiteks Ahti Heinla, Jaan Tallinn, Andrei Korobeinik ja paljud teised.

Žürii liikme Ahto Truu sõnul on eesmärk julgustada noori end proovile panema ning aidata kaasa Eesti tarkvaratööstuse kvaliteedi arengule, sest olümpiaad aitab arendada kvaliteetsete ja efektiivsete tarkvaraprogrammide kirjutamiseks vajalikke oskusi.

Digi- ja meediapädevuste koolitaja Diana Poudel näeb informaatikaolümpiaadi lahtises võistluses olulist väljundit noorte jaoks, kes on programmeerimise õppimisega iseseisvalt tegelenud ning soovivad paremini mõista enda taset ning arenguvajadusi.

Edukat osalemist informaatikaolümpiaadil hindavad ka Eesti kõrgkoolid. TalTech pakub eritingimustel vastuvõttu kõigile noortele, kes on osalenud informaatikaolümpiaadi lõppvoorus, ning Tartu Ülikooli saavad ilma täiendavate katseteta õppima minna noored, kes on võistluse lõppvoorus tulnud 11. või 12. klassi arvestuses viie parima hulka ja kelle koht üldpingereas on olnud esikümnes.