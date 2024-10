Koolitoitlustaja Daily avab taas kõigile huvilistele koolisööklate uksed

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 85 koolis ja 60 koolipuhvetis üle Eesti.

Paraku käib koolitoiduga kaasas hulga müüte, mille kummutamine on väljakutse kõigile toitlustajatele. Selleks, et avatud koolisööklate nädalal oma silmaga veenduda, mis on muutunud ja mõista, kuidas kaasaegne koolisöökla toimib, lükkab Baltic Restaurants Estonia turundusjuht Tiiu Endrikson ümber viis enam levinud müüti.

Müüt 1: Koolitoit ei ole mitmekülgne

Baltic Restaurants Estonia viib igal aastal Daily koolisööklates üle Eesti läbi heaolu-uuringut, millele vastavad nii lapsed, koolipere kui lapsevanemad. Viimasest uuringust, millele vastas ligi 12 000 last, selgus, et koolitoitude mitmekesisust hindab heaks või väga heaks 59 protsenti õpilastest. Samas vaid 37 protsenti lapsevanemaid hindas, et nende laps peab koolitoidu valikuvõimalusi heaks või väga heaks – erinevus on lausa 22 protsendipunkti. Tiiu Endriksoni sõnul on see paraku väga kõnekas näide, et koolitoiduga käivad endiselt kaasas erinevad müüdid ja arvamused ning lapsevanemad tegelikult ei teagi, et nende laps on toiduga rahul.

«Samuti korraldatakse aasta jooksul erinevaid teemanädalaid, kus õpilastele tutvustatakse tavapäraste koduste roogade kõrval ka erinevate riikide toite ja maitseid. Näiteks oktoobri teises pooles toimub Aasia toitude teemanädal, mis on küsitluse järgi üks õpiaste lemmikuid,» selgitas koolitoitlustaja.

Müüt 2: Koolitoit tuleb keskköögist ja on koguaeg sama

Baltic Restaurants Estonial ei ole keskkööki ning pea kõigis koolides asuvad kohapeal kaasaegsete külm- ja kuumköögiseadmetega varustatud köögid, kus töötavad professionaalsed kokad. Õpilastel on lõunasöögiks võimalik valida iga päev koolisööklas valmistatud vähemalt kahe sooja lisandi ja salati vahel. «Näiteks pakutakse kõigis Daily koolisööklates prae kõrvale viit erinevat salatit, kuid vaid 8% vastanud lapsevanematest oli sellega kursis. Mitmes omavalitsuses saab valida ka erinevate praadide ja suppide vahel,» selgitas Endrikson.

Daily koolisööklates on iseteenindusletid ning iga laps saab ise teha valiku, millist lisandit ja salatit ta oma prae kõrvale soovib või kui palju suppi taldrikule tõstab.

Müüt 3: Koolitoitu tehakse kõige madalama kvaliteediga toorainest

Tegelikkuses on nõudmised koolitoidu toorainele väga kõrged ning mahetooraine kasutamise osakaal kasvab igal aastal. Tiiu Endrikson märkis, et alates sellest sügisest tarvitatakse kõigis Daily sööklates ainult vabapidamisel kanade mune ning juba aastaid eelistatakse võimalikult kohalikku toorainet. «Koolitoit valmib igas koolisööklas kohapeal ning on loogiline, et me soetame ka tooraine, näiteks juurviljad ja munad just koolilähedasest piirkonnast,» rääkis Endrikson.

Müüt 4: Koolipuhvetid müüvad ainult saiakesi ja limonaadi

Koolipuhvetite menüü on viimase 15 aastaga väga palju muutunud. Daily koolipuhvetites limonaade ei müüda ning need on asendatud mahlade ja erinevate kuumade jookidega. Samuti pakutakse koolipuhvetis samas koolisööklas värskelt valmistatud võileibu ja smuutisid. Kartulikrõpsude asemel leidub lettidel pähkli- ja puuviljasegusid ja täisteraküpsiseid.

«Koolipuhveti eesmärk on pakkuda võimalust osta veel midagi täiendavat kui koolilõunast jääb väheks, et pikk koolipäev mööda saata või pärast koolipäeva toimub mõni hobiring, mis päeva pikemaks venitab,» selgitas Baltic Restaurants Estonia turundusjuht.

Müüt 5: Avatud koolisööklate nädala jaoks luuakse eraldi tavapärasest maitsvam ja uhkem menüü

«Kinnitame, et see ei ole kindlasti nii. Menüü kokku panemine kõigile koolidele toimub eraldi tootearendusosakonnas ning igas koolis on vastavalt omavalitsuse nõuetele ja eelarvele koostatud menüü,» selgitas Tiiu Endrikson. «Avatud koolisööklate nädalal pakutav toit on täpselt see, mida saavad ka õpilased.»

Menüüd on koolide kodulehtedel tavaliselt avalikult üleval ning kõigil on võimalik nendega aasta läbi tutvuda ja veenduda pakutavas valikus.