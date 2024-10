Energiajooki tootev Austria ettevõte Red Bull GmbH on tuntud kui autospordi, jalgrattasõidu, lumelauasõidu, motospordi, e-spordi, jalgpalli ja muude spordialade spordivõistluste sponsor ja korraldaja.

TÜ turunduse ja kommunikatsiooni osakonna meediasuhete spetsialist Ines Pütsepp selgitas, et ülikooli jaoks on oluline, et ettevõtted, kellega koostööd tehakse, jagavad ülikooliga samu väärtusi ja seda tuleks väljendada mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.