TalTech kingib koolidele laia matemaatika e-kursuse

E-kursuse «Sissejuhatus laia matemaatikasse» eesmärk on aidata üle minna põhikooli matemaatikalt laia matemaatika teemadele alates reaalarvudest ja avaldistest ning lõpetades trigonomeetria sissejuhatavate teemade ja vektoritega. E-õppe kursuse maht on koos töölehtede ja kursust lõpetava testiga 35 akadeemilist tundi. 10. klasside õpilased võivad kokkuleppel oma kooliga soovi korral registreerida selle kursuse ka valikainena. Kursuse koostanud matemaatikaõpetaja Alli Salusaare videotundides käiakse läbi olulisemad 10. klassi laia matemaatika teemad.

Kolmapäeval toimunud esimene e-rehkendus, mida neljapäeva hommikuks on lahendanud ligi 12 000 inimest, näitab, et uudishimu matemaatika vastu on suur ja oma teadmisi ja kooliprogrammist jäänud lünki soovivad täita ka täiskasvanud. Täiskasvanud osalejaid oli kolmapäevasel e-rehkendusel oli enam kui 5200.