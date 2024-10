On loomulik, et paljud elu jooksul õpitud asjad kipuvad ununema, aga aju treenida ja mõnusalt matemaatikaga tegelda saab igal hetkel, isegi puhates, rõhutab aastaid väga erineva võimekusega noortele matemaatikatunde andnud Paalits. Tema peamine sõnum on – matemaatika õppimiseks ei ole keegi kunagi liiga vana: «Olen õpetanud isegi üle 30-aastaseid, kellel on olnud algteadmised nõrgad, aga kokkuvõttes on nad hästi hakkama saanud.»