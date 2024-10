Kolmpäeval toimub üle-eestiline e-rehkendus

President Karis sõnas võistluse eel, et e-rehkenduse eesmärk on inspireerida inimesi nägema matemaatikat kui võimalust arendada loogilist mõtlemist ja avastada selles peituvat ilu ning tehnoloogilise arengu võimalusi.

Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Land märkis, et just matemaatika aitab teha tarku otsuseid, luua innovatsioone mistahes valdkonnas ja arendada seeläbi kogu ühiskonda. «Seega on matemaatika eluliselt olulisest kõnelemise keel. Ning mida umbkeelsemad ehk kehvemate matemaatikaalaste teadmistega me oleme, seda haavatavamaks tulevikus muutume,» ütles Land.