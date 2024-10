Tartu kõrgkoolid tulevad taas pealinna gümnasiste enda juurde meelitama

Projektijuht Mari-Liis Timmotalo sõnul toob üritus igal aastal kokku tuhanded õpihimulised gümnasistid. «Kui varem on kõrghariduspäev alati toimunud veebruaris, siis sel aastal kutsume abituriente õpivõimalusi uudistama juba oktoobris, mil on vaimse tervise kuu. Ülikooli sisseastumisega kaasnev pinge ja oma vaimse tervise hoidmine on tänavuse konverentsi üks keskseid teemasid,» selgitas Timmotalo.