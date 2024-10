Rektorite Nõukogu: kõrghariduse kavandatud tegevustoetust kärbitakse 7 protsenti

Rektorite Nõukogu esimehe Tiit Landi sõnul mõistavad nii rektorid kui ka EÜL, et riik on eelarve- ja majanduskriisis, kuid sellegipoolest on küsitav väga suur kärbe just kõrghariduse valdkonnas ning olukorras, kus pikaajalist lahendust kokku lepitud ei ole.