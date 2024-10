Rundu märkis, et sellega on koolijuht rikkunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, Tallinna Linnavalitsuse määruses nr 132 «Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord» ja Gustav Adolfi gümnaasiumi vastuvõtukorras sätestatud tingimusi. «Koolijuht on tunnistanud rikkumist ning talle on 17. septembril esitatud hoiatus tööülesannete rikkumise osas,» lausus Rundu.