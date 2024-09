Algas TalTechi sügisene stipendiumikonkurss

Ühekordsete stipendiumite suurused on bakalaureuseõppes enamasti 2000, magistri erialadel 3000 ja doktorantuuris 5000 eurot. Ühel üliõpilasel on võimalik esitada avaldus kuni kolmele stipendiumile. Kandideerimiseks peab tudeng esitama statuudis märgitud dokumendid. Enamjaolt on need motivatsioonikiri, CV, hinnete väljavõte ja soovituskiri. Lisaks oodatakse kandidaadilt aktiivset tudengielus osalemist ja oma valdkonna populariseerimist.