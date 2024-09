Tallinn alustab haridustöötajate palga- ja töötingimuste läbirääkimisi

«Haridusministri juhtimisel toimuvad haridusleppe läbirääkimised on lõpusirgele jõudmas. Eesmärgid on väga ambitsioonikad, kuid need aitavad leevendada õpetajate puudust ja vähendada nende ülekoormust. Leppega on kaetud mitmed haridusvaldkonna olulised küsimused, ja nende saavutamine on võimalik vaid siis, kui riik ja jõukamad omavalitsused panustavad ühiselt,» ütles abilinnapea. «Riik on teatanud, et täiendavat õpetajate palgafondi saab oodata alles 2026. aastal. Seetõttu peab Tallinn 2025. aastal haridustöötajate töötingimusi parendama omal jõul. Sel eesmärgil kutsusin läbirääkimistele meie koostööpartnerid ametiühingutest ja haridusjuhtide ühendustest.»