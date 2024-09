4. klasside aineõpetajad saavad eestikeelsele õppele üleminekul praktilist tuge

Tallinnas toimunud ühisseminar on üks osa kuuest moodulist koosnevast koosloomeseminaride sarjast, mille eesmärk on toetada õpetajaid eestikeelsele õppele üleminekul.

Eesti keele kui teise keele õpetajate liidu juht Ingrid Prees rõhutas, et aineõpetaja jaoks on üks suurimaid väljakutseid tasakaalu leidmine aine ja keele õpetamise vahel. «Peale ainealaste teadmiste peavad õpetajad arendama ka õpilaste eesti keele oskust, sest iga õpetaja on keeleõpetaja. Keele ja aineõpetaja koostöö aitab õpilastel õpitust paremini aru saada,» sõnas ta ja lisas, et seminaridega jagatakse õpetajatele praktilisi tööriistu ja metoodikaid, kuidas seda teha, luues kindla vundamendi edasiseks õppetööks.