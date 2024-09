Jaak Nerut räägib inauguratsiooniloengul inauguratsiooniloengul vesiniku rollist kliimaeesmärkide saavutamisel

Neruti peamine uurimisvaldkond on madalatemperatuursed kütuseelemendid ja elektrolüüserid. Viimased 15 aastat on ta uurinud eelkõige hapniku redutseerumist kütuseelemendi elektroodimaterjalidel. Tema töörühma fookuses on olnud süsinikalusmaterjali rolli väljaselgitamine plaatinapõhistes katalüsaatorites. Lisaks on Nerut tegelenud otsemetanool-kütuseelementide haruldastel muldmetallidel põhinevate anoodkatalüsaatorite arendustöö, veest nitraadi eemaldamiseks mõeldud bioelektrokeemiliste süsteemide väljatöötamise, solventsegudes absoluutse pH-skaala rakendamise ning hapnikuanduri arendamise ja katsetamisega. Nerut on juhtinud mitmesuguseid teadusprojekte, mis puudutavad nii materjalide uuringuid, kütuseelementide valmistamist kui ka praktiliste rakenduste väljatöötamist Auve Techi isejuhtiva sõiduki või Stargate’i elektrolüüseri tarbeks.