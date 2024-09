Kristina Kallas: liikumine peaks olema koolipäevade lahutamatu osa

Kristina Kallas, kes on tänavuse Spordinädala patroon, kutsub kõiki Eesti koole üles pöörama suuremat tähelepanu õpilaste igapäevasele liikumisele. «Liikumine peaks olema koolipäevade lahutamatu osa, see parandab õpitulemusi ja aitab hoida vaimset tervist,» rõhutas Kallas.

Ta kutsus kõiki õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid üles leidma võimalusi, et lapsed saaksid rohkem liikuda, mitte ainult liikumisõpetuse tundides, vaid ka vahetundides ja koolivälisel ajal. «Olen kutsunud üles ka koole oma staadionid avatuna hoidma, et kõigil oleks koht, kus sportlikult aega veeta. Liigume koos!»

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke rõhutas, et liikumine on üks kättesaadavamaid ja kindlamaid viise tervena elatud aastate juurde saamiseks. «Meil on väga hea meel selle üle, et koolid ja lasteaiad on igal aastal olnud väga aktiivsed nii liikumissündmuse algatamisel Spordinädalal kui ka liikumist väärtustava kultuuri loomisel laiemalt,» rääkis Lõoke.