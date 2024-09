Rahatarkuse mentorklubid õpetajatele alustavad viiendat hooaega

«Mentorklubid on aasta-aastalt üha populaarsemad ja tuleb tõdeda, et nõudlus on suur,» märkis rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aasalaid. «Sel aastal täitusid kohad mõne nädalaga ja mitmed huvilised jäid ukse taha. Ka esmakordselt avatavasse edasijõudnute gruppi võtsime vastu plaanitust rohkem soovijaid,» rääkis Aasalaid.

Tema hinnangul peegeldab see ka ühiskondlikku tellimust. «Lastel ja noortel on nii koolis kui väljapool ootus rahateemadel targemaks saada ja vajadus aina kasvab. See eeldab, et meil on õpetajaid, kes soovivad ning oskavad neid teadmisi jagada,» selgitas Aasalaid. «Huvi rahatarkuse koolituse vastu on tegelikult juba praegu suurem, kui meie ära suudame teenindada. Seepärast on oluline, et rahatarkus jõuaks ka ülikoolides õpetajate ja täiendkoolituse õppekavva.»