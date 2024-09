Noored Kooli programm kutsub kandideerima tulevasi hariduse tippe

Kahe-aastane programm on suunatud ambitsioonikatele missioonitundega inimestele, kes soovivad panustada sellesse, et iga laps Eestis saab väga hea hariduse.

Programmi on oodatud kandideerima igas vanuses inimesed, kellel on vähemalt bakalaureusekraad, eesti keele oskus C1 tasemel ning soov hariduses positiivseid muutusi luua. Programm kestab kaks aastat ning selle aja jooksul töötab osaleja täiskohaga aineõpetajana põhikoolis ning õpib Tallinna Ülikooli Noored Kooli magistriprogrammis. Eelnev õpetajatöö kogemus ei ole vajalik.

Programm annab osalejale teadmised ning tööriistad, et olla väga hea õpetaja ning kuidas koos koolikollektiiviga luua jätkusuutlikke muutusi nii enda klassis kui ka laiemalt koolikeskkonnas. Üle 75 protsendi programmi vilistlastest on jätkuvalt haridusvaldkonnas.

Noored Kooli tegevjuhi Annika Küngase sõnul otsitakse programmi 19. lendu inimesi, kes usuvad kvaliteetse hariduse väärtusesse ning tahavad olla osa probleemi lahendusest. «Noored Kooli programmis osaleja on edukas inimene, kes on hingelt eestvedaja ja positiivne sekkuja. Keegi, kes usub, et lisaks aineteadmistele peaks koolis arendama süsteemselt ka õpilastele õpioskusi ja sotsiaalseid pädevusi.»

Noored Kooli programmis on osalenud ka Tabasalu gümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo, kes alustas enda õpetajateed Tartumaal Anna Haava nimelises Pala koolis. «Ma ei liialda, kui ütlen, et Noored Kooli on kogu mu karjääri alus. Programmist sain ma teadmised, väärtused ja hoiakud, mis on suunanud mind haridusse mitmekülgselt panustama ning julguse tegutseda pühendunult selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse,» rääkis Haaristo.