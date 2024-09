Kood/Jõhvi tänavune õppijate vastuvõtt kasvas kolmandiku võrra

Kolme aasta jooksul on kood/Jõhvi vastu võtnud viis lendu kokku 1000 õppijaga, esimesed 100+ lõpetanut on sisenenud tööturule. Kood/Jõhvist on välja kasvanud ka esimesed iduettevõtted - MindSee ja strikt.tech. Õppijaid on 30 eri rahvusest, keskmine vanus on 28 aastat, 25 protsenti on naised. 2024. aasta suvel avati samal põhimõttel tegutsev koodikool Soomes, nimega kood/Sisu, ja 2025. aasta sügisel avatakse kood/Võru.