Tagasi Kooli avab õppeaasta 52 rahatarkuse e-tunniga

E-tunnid on kohandatud nelja kooliastme vahel, et pakkuda igale vanusegrupile asjakohaseid teadmisi. Algkooliõpilastele mõeldud tunnid käsitlevad teemasid nagu «Mis on rahatarkus?» ja «Kuidas kogu oma raha mitte ära kulutada?». Keskkooliõpilaste puhul keskendutakse sellistele teemadele nagu «Kas üürida või osta korter?» ning «Kuidas valida karjääritee, mis pakub rõõmu ja rahalist kindlust?».

E-tund koosneb 15–20-minutilisest külalisõpetaja veetavast videotunnist ja 25–30-minutilisest aktiivõppe osast, mille läbiviimiseks on loodud materjalid nii õpetajale kui ka õpilasele. Iga õpetaja saab siduda rahatarkuse e-tunni oma õppeainega, et käsitleda teemat kontekstis, mis on õpilastele tuttav ja praktiline.

Tagasi Kooli on 2006. aastal sündinud kodanikualgatus, mille eesmärk on aidata 1.-12. klassi õpilastel eluoskusi omandada. Üldpädevuste ehk eluoskuste õpetamiseks on Tagasi Kooli nüüdsest keskendunud õpetajatele e-tundide pakkumisele. Eluoskusteks on näiteks roheoskused, rahatarkus, õpioskused ja vaimse tervise hoidmine. E-tundides esinevad külalisõpetajad erinevatest eluvaldkondadest. Tagasi Kooli on e-tundide kaudu õpilasteni toonud üle 500 oma ala eksperdi. Eelmisel aastal osales e-tundides õpilasi 266 koolist ja osalejaid oli 25 000. Kõik e-tunnid on õpilastele ja õpetajatele tasuta kättesaadavad: www.tagasikooli.ee. MTÜ Tagasi Kooli strateegiline partner on Swedbank.