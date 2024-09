Eesti noored võitsid maailma kutsemeistrivõistlustel medalid kahel alal

Haridus- ja noorteameti haridusuuenduste osakonna juhataja Liina Kanter sõnas, et kõik Eestit esindanud noored on väärt meistritiitlit. «Oli uhke tunne näha meie kutseõppureid maailma konkurentsis,» ütles Kanter. «Ühelt poolt näitab see meie õpilaste andekust, kuid teisalt on see kinnitus, et meie kutsekoolides pakutakse tipptasemel haridust. Loodan väga, et see võistluskogemus inspireerib neid jõudma veelgi kaugemale. Tänan Harno poolt noori, nende juhendajaid, eksperte, toetajaid ja peresid, kelle panus on olnud väga suur ning tööd on tehtud selle pingutuse ja tulemuse nimel aastaid.»