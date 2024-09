Eesti keelt õppima asunud laste vanemad saavad spetsialistidelt tuge

Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja Anna Golubeva sõnul näitasid akadeemia esimesed kohtumised, et lapsevanematel on palju küsimusi nii eesti keele õppimise kui ka emakeele kohta. «Seetõttu keskendume sügisel eraldi ka teemadele, kuidas toetada lapse emakeele arengut,» kommenteeris Golubeva.

Sügissemestril on lastevanemate akadeemias planeeritud kokku neli kohtumist. Kohtumised toimuvad vene keeles.

20. septembril kell 17.30 on teema «Kuidas lapsevanem saab toetada hariduslike erivajadustega last üleminekul eestikeelsele õppele» ja ettekandja on eripedagoog Marina Vecher.