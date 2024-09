Tartu Ülikool kutsub vilistlasi uutele tudengitele oma teadmisi jagama

Programmis osaleja saab aidata ambitsioonikal üliõpilasel välja selgitada, mis on tema kirg ja kuidas ta võiks jõuda oma erialaste eesmärkide täitmiseni. Mentor omakorda võib leida endale innuka praktikandi või ka särasilmse töötaja.

Viimased neli aastat on mentorlusprogrammi aidanud ellu viia Eesti Mentorite Koda, kes korraldab programmis osalevatele mentoritele lühikoolituse. Seega saavad programmiga liituda ka need huvilised, kes ei ole varem mentorlusega kokku puutunud.

Tartu Ülikooli vilistlane, Eesti Mentorite Koja juhatuse liige Ülle Susi julgustab kõiki mentorlusprogrammi kandideerima. «Tean omast käest, et mentoriga koos töötamise kogemus on tänapäeva töökeskkonnas edu saavutamiseks väga vajalik,» rääkis Susi.