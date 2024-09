Tasuta koolitused – suurepärane võimalus täiendada oma oskusi!

Laias laastus jagunevad koolitused kolmeks. VÕTI-meetme koolitused (Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine”) on mõeldud täiskasvanutele, kellel puudub erialane haridus, kes ei oma keskharidust või kelle oskused on aegunud. Rohemeetme koolitused (Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust "Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks") on suunatud ettevõtete töötajatele, et arendada nende roheoskusi ja aidata ettevõtetel ellu viia rohepööret. Õiglase ülemineku meetme koolitused ("Ida-Viru täienduskoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses") on suunatud Ida-Virumaal elavatele ja töötavatele täiskasvanutele, et toetada piirkonna üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Siia kuuluvad juhtimisalased ja töötleva tööstuse arengut toetavad koolitused. Venekeelsete koolituste seas on ka erialast eesti keele õpet.