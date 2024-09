Enesetäiendamine töö kõrvalt: planeeri oma sammud targalt!

Kui tegemist on tööalase enesetäiendamise koolitusega, siis tuleb tööandjaga kokku leppida, et tegemist on tööalase arendamisega. Sellisel juhul on töötajal õigus tasustatud õppepuhkusele (ma paneks siia ka lingi seadusele). Kui täienduskoolitus ei ole otseselt seotud ametikoha vajadustega, siis tööandjal pole otsest kohustust õppepuhkust tasustada, ent tal on see võimalus, kui koolituse pakkuja on kantud Eesti hariduse infosüsteemis.