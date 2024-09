Teadlik valik: kuidas eristada kvaliteetseid ja pinnapealseid koolitusi?

Miks mõni koolitus annab sulle just need oskused, mida vajad, samas kui teisest pole mingit kasu?

Tänapäeva täienduskoolitusmaastik on ettevõtjate jaoks väga sõbralik - koolituste korraldamise alustamine on lihtne. Eestis on ainult mõned koolitused, mille läbiviimine ja kestus on rangelt reguleeritud. Enamik koolitusi on koolitajate endi koostatud, mis tähendab, et sama ametiala koolitusi on mitmeid - näiteks koka, keevitaja või juuksuri koolitused võivad varieeruda nii sisu kui kestuse poolest. See on tekitanud olukorra, kus koolituste kvaliteet võib erineda.

Kui valik on suur, võib olla raske aru saada, milline koolitus just sinu vajadustega kõige paremini sobib. Seetõttu kalduvad inimesed eelistama pigem lühemaid kursusi – see on mõistetav ja loogiline. Paraku ei suuda lühikesed koolitused katta alati kõiki vajalikke teadmisi ja oskusi või siis jääb harjutamiseks ja kinnistamiseks lihtsalt liiga vähe aega.

Järgi hoolega! Avatud koolitusmaastikul pead olema ettevaatlik, et mitte jääda lühikeste ja pinnapealsete koolituste lõksu. Tutvu koolitusmaastiku müütidega ja loe läbi nõuanded. Koolitus pole ajaviide vaid sinu edasiviiv jõud!

1. MÜÜT: Kõik koolitused on sama head. Tegelikult on koolituste kvaliteet Eestis üsna ebaühtlane. Iga teise koolituse puhul on võimalus, et sa ei saa lubatud teadmisi ja oskusi kätte. Seega tasub koolituste valikul olla hoolikas ja valida targalt. Selle müüdiga seostub järgmine müüt.