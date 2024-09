OECD haridusstatistika: haridus- ja tööelust eemale jäänute arv Eestis kasvab

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas rõhutas, et kõigil põhikooli lõpetajatel peab olema võimalus valida endale sobiv õpitee. «Tööturul edukalt läbilöömiseks on põhiharidusest ilmselgelt vähe,» ütles Kallas. «Käivitatud reformide eesmärk on, et noored omandaksid vähemalt kesk- või kutsehariduse ja oleksid tööturule sisenedes edukamad. Majanduskasvu tagamiseks on Eesti tööturule vaja rohkem kvalifitseeritud tööjõudu ja reformide tulemusena peaks sisenema meie tööturule iga aasta ligi 1300 kvalifitseeritud noort rohkem.»

Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021–2035 on seatud siht, et 2035. aastaks on 90 protsenti Eesti 20–24-aastastest omandanud keskhariduse. Seda põhjusel, et üha komplekssem keskkond eeldab edukalt toimetulekuks eneseteadlikkuse ning uute oskuste ja pädevuste lisandumist. Uuringute kohaselt kasvatab iga haridussüsteemis õpitud aasta tõenäosust nii paremaks terviseks kui suuremaks sissetulekuks, mis tervikuna toetab riigi majanduskasvu. Viimase kümnendi jooksul on pikendanud kohustusliku hariduse kestust 12 OECD riiki. Eestis kestab kohustuslik haridus praegu 7.–16. eluaastani ehk kokku üheksa aastat, mis jääb alla OECD keskmisele, mis on 11 aastat. Seetõttu on keskhariduse omandamine ka Eesti haridusvaldkonna arengukavas prioriteetseks sihiks seatud.