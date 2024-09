Avasta koolitusruumide uus trend – ruum kui elamus

Siin on iga detail hoolikalt läbimõeldud, et toetada sinu ja su meeskonna loovust ning produktiivsust. Tule ja koge, kuidas need põnevad koolitusruumid muudavad sinu järgmise sündmuse unustamatuks elamuseks.

Loodud koolitajalt koolitajale

Studio MindZ on sündinud vajadusest pakkuda alternatiivi formaalsetele seminariruumidele. Juba saabudes tunned, et esikohale on seatud sinu heaolu ning kõige olulisem on juba ette valmistatud. Emotsionaalselt inspireeriv keskkond aitab häälestuda loovusele ja innovatsioonile. Just see mõtteviisi (mindset) kujundamine ongi olnud koolitusruumide loomise keskmes.

Valgusküllastes ja kõrgete lagedega koosolekuruumides on stiili ja silmailu. Siin on helge ja hubane, kodune tunne, rõõmsad värvid, läbimõeldud sisustus, taimerohelus, tugitoolid ja diivanid. Loodud atmosfäär aitab häälestuda erilisteks sündmusteks ja uuteks ideedeks, leida lõõgastust, meelerahu, harmooniat ja tunda end hoitult. Sisekujundaja Eleka Pajusaare valvsa pilgu all on detailide ja värvidega hullatud just niipalju kui vaja ja võimalik, tekitades funktsionaalsuse kõrval väikeste vimkadega ka mõnusat elevust.

Professionaalsus ja paindlikkus

Mõistagi on olemas kaasaegne esitlus- ja videokonverentsitehnika, kiire wifi, kontoritarbed, kohvipauside- ja toitlustusvõimalus, täisvarustuses köök, privaatsus ning vaikus.

Lisaks mugavale linnakesksele asukohale Tallinna Telliskivi kvartalis on külalistele parkimine tasuta. Lõunapausideks või õhtuse arutelu jätkamiseks leiab jalutuskäigu lähedusest laia valiku söögikohti.

