Ekspert: palgaga ei peibuta, õpetajaid hoiab ametis tööga rahulolu

Analüüsist nähtub, et mida suurem on õpetajate tööga rahulolu, seda vähem puudutakse töölt ja mõeldakse ameti vahetamisele ning seda paremad on suhted õpilastega ja viimaste õpitulemused. Rahulolevate õpetajate õpilased tunnetavad ka enam, et nende psühholoogilised baasvajadused on rahuldatud ning osalevad õppetöös aktiivsemalt. Samuti ilmnes positiivne seos õpilaste õppimise puhul: tööga rahulolevate õpetajate juhendatud õpilased olid edukamad oma õpieesmärkide saavutamisel.