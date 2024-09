Eesti Konsert viib taas vaheldusrikka muusika koolidesse

Koolikontsertide produtsendi Ülle Lehtmäe sõnul on tegemist nõudliku žanriga. «Hea koolikontsert peab olema hariv, vaheldusrikas, kaasav, sisaldama üllatusi ja ahaa-elamust. Esinejad peavad oskama lastega suhelda, selge diktsioon, karisma ja huumor on üliolulised,» selgitas Lehtmäe.

Ennekõike peavad muusikud olema oma ala tipp-professionaalid ja lastele peab pakkuma väga kvaliteeteset kontserti. «Kui tahame, et nad tuleksid kunagi suurde saali kontserdile, ei tohi koolikontsert olla pettumus. Eduka koolikontserdi tegemine on tihti isegi keerulisem kui ühe klassikalise kammerkontserdi andmine,» lisas ta.

Õnneks on koolikontsertide sari aastate jooksul hästi sisse töötatud ja artistid, kes selles sarjas üles astuvad, on suurepärased esinejad. Paljud neist on koolikontserte andnud juba aastaid ning neid oodatakse Eestimaa koolides pikisilmi. Lisaks muusikutele teevad koolikontsertidel huvitavaid etteasteid ka mitmed armastatud näitlejad.

«Laste jaoks on suur sündmus, kui nad näevad-kuulevad koolis inimest, keda tunnevad meediast. Õpilased tahavad teha tuntud esinejaga pilti, pärast kontserti on pikad autogrammijärjekorrad. Ja eriti tore on see, kui kaua oodatud kontserdilt saab igaüks kaasa ka mõne hariva tarkusetera,» rääkis Lehtmäe.