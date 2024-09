Andero Uusberg räägib inauguratsiooniloengul tunnete ja mõtete juhtimisest

Emotsionaalset peetakse tihti ratsionaalse, läbimõeldu vastandiks. Emotsiooni tekkimiseks pole justkui vaja mõelda – vahel tekib tunne mõtlemise kiuste ja tõukab tegema mõttetusi. Ratsionaalsuse tagamiseks tuleb seega emotsioone reguleerida. Selle kogemusliku mustri seletamiseks on sageli emotsioonide tagant otsitud mõtlemisest eraldi seisvat süsteemi.

Andero Uusberg tutvustab loengus aga alternatiivset vaadet. Tema sõnul juhivad meist paljud mingil moel oma mõtteid, et emotsionaalsete olukordadega paremini toime tulla. «Mind on pikalt huvitanud, kuidas ja millises suunas me neid mõtteid siis juhime. Loengus selgitan nende küsimuste võimalikke vastuseid,» lisas professor.