Teadlased õpetavad keelemudelitele eesti keelt ja kultuuri

Suuri keelemudeleid kasutavate vestlusrobotite, sisukokkuvõtjate, küsimus-vastus-süsteemide ja muude taoliste rakenduste kvaliteetseks toimimiseks on vaja, et mudelid oskaksid hästi eesti keelt.

Tartu Ülikooli keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts nendib, et tehisintellekti eesti keel kõlab tihti kunstliku ja puisena. «Mõned vabavaralised keelemudelid juba oskavad teatud määral eesti keelt, kuid meie soov on panna keelemudel kõnelema nii, nagu inimesed tegelikult räägivad. Ilukõne asemel on eestlastele pigem omane konkreetsus ja lakoonilisus. Saame treenida mudelit Eesti kultuurikonteksti arvesse võtma ja ka grammatikas paremaks saama,» lausus Kairit Sirts.