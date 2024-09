Oxfordi Ülikooli professor Jeff McMahan peab loengu õiglasest sõjast

Jeff McMahan on Oxfordi Ülikooli moraalifilosoofia professor, kes käsitleb oma teedrajavas teadustöös eutanaasiat, aborti, lapsetapmist, enesekaitset ja õiglase sõja teooriat. Ta on kirjutanud mõjukaid teoseid, näiteks «The Ethics of Killing» ja «Killing in War», ning teinud kaastööd tuntud väljaannetele nagu New York Times, New Yorker ja Washington Post. Muu hulgas on ta pälvinud Rhodesi, MacArthuri ja Guggenheimi stipendiumi. Praegu töötab McMahan mitme raamatu kallal Oxfordi Ülikooli kirjastusele ja toimetab oma mentori Derek Parfiti pärandit käsitlevat sarja.