Tule õpi massööriks Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis!

Selleks, et olla tööturul edukas, on praktiseerimine väga oluline. EMTK pöörab suurt tähelepanu praktilisele õppele, pakkudes õppuritele mitmekülgseid võimalusi teoreetiliste teadmiste praktiseerimiseks. Kutseõppes on kohustuslike praktikate kõrval õppijatel võimalus läbida praktika Erasmus+ õpirände toel ka välismaal. Spordimassaaži kogemusi kinnitatakse koos kogenud õpetajaga spordi tippsündmustel nagu Tallinna maraton või äsja aset leidnud Ironman.

EMTK massööri eriala kutseõpe kestab kaks aastat ning pärast edukat kutseeksami sooritamist väljastatakse õpilasele nii riiklik tunnistus kutsehariduse läbimise kohta kui ka aegumatu massööri kutse. See tähendab, et kutsetunnistus ei aegu ning õpilane ei pea muretsema täiendavate kutseeksamite pärast.

Mida aga teha massööri kutsega? EMTK lõpetajad saavad töötada massöörina või terapeudina näiteks spaades, ilusalongides, hotellides, kliinikutes või spordivõistkondade juures. Massaažiteenused on populaarsed ja nõudlus on suur. Paljud lõpetajad valivad erapraksise asutamise, sest suurepärane ettevalmistus ja praktikate käigus kogunenud kliendibaas võimaldab alustada iseseivat äri. Osad leiavad teostusvõimalused juba õpingute käigus, mis annab neile vabaduse ise oma ajakava ja hinda reguleerida. Hea ettevalmistusega spetsialist on nõutud iga alal. Nii on ka EMTK õpilasnurgas paiknev stend pilgeni täis tööpakkumis massööridele ja massaažiterapeutidele.