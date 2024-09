Ära maga sügist maha!

Matsalu rahvuspargi piiril asuvat Altmõisa külalistemaja ümbritsev loodus on talve ootuses vaikne, ilus, värviline ja rikkalik. Aiad pakuvad kohalikke saadusi ning meie külaliste toidulauale jõuavad punapõsksed õunad, magusad ja mahlased pirnid ja ploomid, krõmpsud aedviljad ning neist valmistatud road. Kui lisada veel kohalik kala ja otse ahjust tulnud soojad leivad-saiad, on see puhas rõõm nii köögile kui sööjale.

Altmõisa seminaripakett on kokku pandud sügise parimatest paladest. See sisaldab majutust mugavates tubades, saabumisel tervituskohvi pudrubaari või Altmõisa pirukatega, kahekäigulist lõunasööki ja kolmekäigulist pidulikku õhtusööki. Lõunamenüüs on kuldne kõrvitsasupp, maitsev karask ja tagurpidi õunakook Altmõisa jäätisega. Õhtuks pakume sügisest salatit, kohalikku kala ning marjavahtu vanillikreemiga. Meie poolt on kogu külastuse jooksul vabalt saadaval kohv koos Altmõisa küpsiste ja puuviljadega.