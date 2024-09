Õpi veoautojuhiks või bussijuhiks Autosert Kompetentsikeskuses

Need teemad on kõik väga huvitavad ja autojuhile igapäevaelus ääretult vajalikud. Meie koolitajad oskavad kaasahaaravalt ja elavalt esineda, mis teeb õppimise meeldivaks kogemuseks. Osa ametikoolitusest toimub e-õppe formaadis videoloengutena, osa Zoomis otseülekandena ning osa õppeklassis ja praktikabaasis.

Kui load ja pädevustunnistus taskus, siis valik on sinu ees lai. Enne koolitusele tulekut on sul mõistlik mõtiskleda, et kas soovid saada pikamaa autojuhiks, kohalike vedude autojuhiks, kraanajuhiks, kallurijuhiks, prügiauto juhiks või siis hoopis bussijuhiks rahvusvahelistel, maakonna või linnaliinidel. Nii on juba koolitusel hea hakata ennast õiges suunas ettevalmistama. Usaldusväärseid firmasid, kes tööd pakuvad, on küllaga.