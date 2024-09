Kadaka Konverentsikeskus: Täiuslik koht tulemuslikeks kohtumisteks ja koolitusteks

Kadaka Konverentsikeskus on kaasaegses ärihoones II korrusel paiknev 350 m² suurune sündmusruum, mis mahutab kuni 200 osalejat. Olgu eesmärgiks juhtide strateegiline koosolek, personali koolitus või akadeemiline seminar, Kadaka Konverentsikeskuse neli suurepärast saali – KUU, MARSS, VEENUS ja PÄIKE – vastavad kõigile vajadustele. Iga saal, suurusega 50 m² kuni 100 m², on eraldatud lükandseintega, mis võimaldavad ruume kiiresti ja lihtsalt omavahel ühendada. See annab võimaluse korraldada nii suuremaid konverentse kui ka väiksemaid töögruppe samal ajal ja samas ruumis, tagades paindlikkuse igasuguste sündmuste korraldamiseks.

Neile, kes vajavad privaatsemat atmosfääri väiksemateks koosolekuteks või juhtkonna nõupidamisteks, on Kadaka Konverentsikeskuses ruum NEPTUUN – 17 m² suurune ruum, mis on ideaalne kuni 10 osalejaga sündmusteks. See kompaktne ja eraldiseisev ruum on täiuslik valik, kui soovite saavutada maksimaalset keskendumist ja diskreetsust.

Kadaka Konverentsikeskuse ruumides on loomulik päevavalgus, kaasaegne kliimaseade ning sisseehitatud veevarustus – kõik see tagab, et Teie sündmus kulgeb mugavalt ja sujuvalt. Kogu kompleksis on usaldusväärne WiFi-ühendus, mis tagab, et osalejad saavad olla pidevalt ühenduses ja töö sujub katkestusteta. Kõik saalid on varustatud kvaliteetse esitlustehnika ja pabertahvlitega, et tagada igale sündmusele vajalik professionaalsus. Saalide standardvarustuses on 55’’, 75’’ või 86’’ digiekraanid, mis sobivad ideaalselt esitluste ja seminaride jaoks. Suuremate sündmuste korral saab kasutada mitut ekraani, et tagada igale osalejale suurepärane nähtavus.